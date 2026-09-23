¿Engañó a sus seguidores? Luis Jiménez encendió las alarmas tras curioso detalle sobre tatuaje de Cote López

Los internautas tomaron en cuenta un detalle por el que acusaron a Jiménez de haber mentido respecto del borrado de tatuaje con el nombre de Cote López en su cuello.

Este miércoles, Luis Jiménez encendió las alarmas en redes sociales tras publicar una serie de fotografías con un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores.

Esto, porque en cada una de las imágenes el tatuaje en su cuello donde dice “María José”, por Cote López, todavía sigue intacto.





¿Qué pasó con Luis Jiménez?

Todo comenzó en la celebración de Fiestas Patrias durante el fin de semana, cuando Jiménez publicó fotografías celebrando junto a su familia en Chile.

En ese contexto, los seguidores se percataron de que el tatuaje de su expareja en el cuello había sido tapado por un diseño de cruces de gran tamaño, tras haber sido criticado por él durante su entrevista en Primer Plano.

Sin embargo, este miércoles, el exfutbolista compartió una serie de fotografías en Qatar, donde los internautas aseguraron que “María José” sigue intacto en la misma zona.

¿Luis Jiménez se borró el tatuaje de Cote López?

Según se puede apreciar en su cuenta de Instagram, Luis tiene dos tatuajes en el cuello, a un lado tiene una inscripción que parece estar en idioma griego y en el otro decía el nombre de su expareja.

En el lado del cuerpo donde decía “María José”, Luis tiene tatuajes en sus dedos de la mano similares a destellos de luz y números.

En la mano contraria, hacia el lado del cuello donde está la palabra en griego, tiene los nombres de sus hijos, Jesús y Diego, en dedo índice y anular, respectivamente.

En efecto, las fotografías que publicó muestran el lado del cuello cuya inscripción son las letras en griego y no el nombre de la empresaria, puesto que toma el teléfono con su mano contraria, donde están los números.

Además, el exfutbolista publicó otras imágenes en su feed, donde se aprecia que, en efecto, el tatuaje que decía “María José”, está al mismo lado donde su mano tiene los destellos y números en sus dedos y ahí tiene el nuevo diseño de cruces.

Finalmente, la situación puede generar confusión, puesto que, dependiendo de la cámara con la que se graba o fotografía a una persona, esta puede tener “efecto espejo”, invirtiendo los lados.

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