Tenía al menos 8 impactos de bala: Revelan nuevos antecedentes tras acribillamiento de “El Poroto”

El líder narco fue atacado en su auto durante la tarde del martes en la población José María Caro.

Por la tarde del martes se conoció el asesinato de Héctor Aladino Cárdenas Venegas, de 45 años, más conocido como “El Poroto”, reconocido líder narco que había sido acusado de ofrecer hasta $100 millones por el crimen de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

Con el correr de las horas se han ido conociendo más antecedentes, donde la víctima fue acribillada en su propio auto cuando estaba estacionado en la intersección de los pasajes 21 Sur y 6 Poniente, comuna de Lo Espejo.

En ese lugar fue abordado por desconocidos que sin mayor motivo le comenzaron a disparar, por lo que el asesinato se investiga como disputas territoriales dentro de la población José María Caro.

El fiscal ECOH Ernesto González indicó que “El Poroto” presentaba múltiples heridas. “Las agresiones son impactos balísticos, son múltiples impactos balísticos. Tenía al menos 8 en su cuerpo, motivo por el cual fallece”.

Cabe señalar que su muerte se constató en el SAR Julio Acuña Pinzón, adonde fue trasladado por familiares y también se produjeron incidentes, motivo por el cual se solicitó la presencia de Carabineros.





Ministro de Seguridad se refiere a funeral de “El Poroto”

El Ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que esperan que la tarde de este miércoles se confirme que el funeral de “El Poroto” sea considerado de alto riesgo para poder darle tranquilidad a la población.

Además, la autoridad indicó que se dispuso un despliegue policial en tres puntos estratégicos.