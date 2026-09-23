Américo rompió el silencio sobre proceso legal con Yamila Reyna: “La cronología de todo esto está totalmente a mi favor”
“Con todo esto, me he dado cuenta de que muy poquita gente es la que me conoce”, reflexionó el cantante.
Este martes, Américo rompió el silencio y desmintió haber presentado una contrademanda hacia Yamila Reyna.
Por primera vez, el cantante habló en extenso y reflexionó sobre lo ocurrido en el Festival de Empedrado a inicios de este año, donde la actriz lo denunció por lesiones en contexto de VIF.
¿Qué dijo Américo?
En conversación con Contigo en el Taco, Américo expuso: “Han pasado precisamente siete meses y nunca me he referido al tema, porque está dentro de un espacio muy serio, muy profundo, en el cual debo ser muy responsable”.
En esa misma línea, agregó: “Además, los medios no son el lugar donde discutirlo. Yo no tengo ninguna obligación de hacerlo. Por respeto a todas las partes, pero especialmente a mí”.
“Si yo entro en esa dinámica, me va a ser muy difícil salir. Hubo una parte mía donde empecé a exponerme en redes sociales más de la cuenta. Me entusiasmé, me resultaba entretenido”, confesó el artista nacional.
Respecto de esta fase, Américo reconoció que “después me di cuenta de que me había entregado a un mundo que no debía”.
Asimismo, precisó que “siempre estuve más ligado a lo artístico, y es ahí donde me voy a seguir quedando. Mis redes, mis opiniones, mis expresiones, en los medios, van a seguir siendo desde lo artístico”.
“Con todo esto, me he dado cuenta de que muy poquita gente es la que me conoce”, reflexionó el cantante.
¿Contrademandó a Yamila Reyna?
Sobre los rumores de una contrademanda, el artista fue tajante y comentó: “Les voy a dar un dato que es muy importante. En estas situaciones, en estos casos, donde se protagoniza un hecho que tiene que ver con violencia intrafamiliar, legalmente no existe la contrademanda”.
“Y ahí se debe educar a la gente: yo no he contrademandado. No existe. Lo mío no es una contrademanda”, sentenció Américo.
Finalmente, el artista concluyó: “La cronología de todo esto está totalmente a mi favor. Por ahí dijeron ‘qué patético’, ‘qué cobarde’. No existe la contrademanda, y en ese aspecto estoy muy tranquilo”.