VIDEO | Yamila Reyna arremete sin filtros contra Pamela Díaz: “No ando con joyas robadas, fea…”

A través de redes sociales, se viralizó el momento en que la comediante arremetió contra la animadora durante un show de stand-up en Lampa. En la instancia, recordó los polémicos dichos de la Fiera por su regreso a los escenarios tras el quiebre con Américo.

Yamila Reyna sorprendió durante un reciente show de stand-up en Lampa, donde lanzó una dura respuesta contra Pamela Díaz por antiguos dichos relacionados con su regreso a los escenarios tras su quiebre con Américo.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a la comediante apuntando directamente contra la animadora y lanzó una particular frase que generó risas y reacciones entre los asistentes: “Por lo menos yo no ando con joyas robadas, fea c…” .

Pero el descargo de Yamila fue más allá de la provocación y abordó las declaraciones que Pamela realizó en marzo, cuando cuestionó la forma en que la argentina enfrentó públicamente su separación y la denuncia por violencia intrafamiliar contra su expareja.





“Increíble que una mujer, teniendo hijas mujeres, haga comentarios como este”, señaló Reyna durante su presentación, para luego referirse directamente a la violencia contra las mujeres.

“Sólo le puedo desear tanto a ella, a sus hijas y a todas las mujeres acá presentes que nunca en su vida les pase que sufran violencia de parte de un hombre, porque es lo peor que te puede pasar en la vida”, afirmó.

En esa misma línea, agregó: “Todas las mujeres y los seres humanos merecemos respeto, así que no a la violencia. Es todo lo que puedo decir con micrófono en mano, que es el poder que me da”.

Finalmente, Yamila realizó un llamado a no relativizar este tipo de situaciones y también pidió respetar el proceso judicial: “Nunca sufran violencia ni la provoquen; respetemos a la justicia igual”.

Los polémicos dichos de Pamela Díaz

Las palabras de Reyna hacen referencia a los dichos que Pamela Díaz realizó en marzo de este año en su programa de TV, donde analizó el regreso de la actriz a los escenarios tras el quiebre con Américo.

En esa oportunidad, la Fiera sostuvo: “Yo siento que ya está bueno de Shakira, ya hay muchas Shakira; ya las mujeres facturan. Sí, facturan, pero dejen de quejarse”.

Díaz también cuestionó que Yamila se tomara un tiempo antes de retomar sus actividades. “Ojalá todos tuviéramos ese tiempo de estar un mes en la casa para poder recuperarnos de que alguien nos cagó. Ojalá todos tuviéramos ese tiempo como Yamila o como Américo, porque la gente tiene que trabajar al día siguiente”, señaló.

Pese a sus críticas, Pamela también destacó la independencia de Reyna y aseguró que “la Yamila nunca ha dependido de ningún hombre”.