“Le tiene una mini cámara en la casa”: Lanzan grave acusación en contra de Rebeca Naranjo tras quiebre con Nano Calderón
Los presuntos chats aseguran que Nano habría filtrado videos íntimos con Rebeca a una amiga y Naranjo habría pedido $180 millones de pesos a cambio de guardar silencio.
La expareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, enfrenta una grave acusación en redes sociales tras el quiebre con el hijo de Raquel Argandoña.
Esto, luego de que se revelara una serie de conversaciones donde se asegura Nano habría filtrado un video íntimo con Rebeca y esta última habría pedido $180 millones de pesos a cambio para guardar silencio, entre otras cosas.
¿Qué pasó con Rebeca Naranjo?
A través de Instagram, el portal Tia Yuta expuso las capturas de pantalla que recibió, donde una persona le dice: “El tema es que ella le tiene una mini cámara en la casa a Nano y le ve todos los movimientos”.
En esa misma línea, agrega: “Le paga a la nana para que le cuente todo lo que él hace y pagó para bajarle los Instagrams de los casinos a Nano”.
“De hecho, una vez, el Nano, tratando de conectar el play, la pasó a llevar y la nana la volvió a colocar”, exponen.
Del mismo modo, también se acusó a Rebeca de pagar por hackers para dar de baja la cuenta del casino de Nano y el mismo portal muestra el audio de un hombre que le pide 4 millones de pesos chilenos para hacer el trabajo.
“Gracias. Ya bajaron Casino Nano 2, al que le pagué $800”, dice la conversación.
Del mismo modo, hay un chat donde la presunta Rebeca dice: “Si quieres, yo pago ese y después me lo devuelve el casino, no tengo drama. Quiero hacerlos c… a estos c…”.
“No sé si te conté. Fui ayer y me compré una cartera de 7 palos con la tarjeta de Nano. Aún no me la bloquea”, y se adjunta una fotografía de un bolso de una reconocida marca de lujo.
Respecto de los motivos de Rebeca, esta persona asegura que “según ella, por unos videos íntimos que Nano le envió a una amiga de él. Ella guarda todo, literal que todo, y también todo lo manipula”.
Las personas empezaron a dudar de la veracidad del relato, dado que cualquier persona puede guardar a otra con el nombre que guste en WhatsApp; sin embargo, minutos después el mismo portal filtró conversaciones de audio donde la voz sí pertenece a Rebeca.
La persona que filtra las conversaciones asegura que Rebeca habría pedido $180 millones a Nano por guardar silencio tras la presunta filtración de estos videos.
En los audios expuestos, Naranjo comenta: “Yo ando peleando con Hernán; ya decidimos que no firmo nada. El loco me quería pasar 150 no más, y el impuesto son 30 y tantos palos”.
“Entonces yo le dije que asumiera el impuesto, me habían dicho que sí, ahora que no, así que nada, me voy en mala no más”, declara.
Finalmente, ni Nano Calderón, ni Rebeca Naranjo se han referido a estas acusaciones.