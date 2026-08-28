Quién era el carabinero asesinado de franco en Renca y cuáles son las hipótesis del crimen

El uniformado estaba vestido de civil, pero entre sus pertenencias portaba su Tarjeta de Identificación Profesional de Carabineros (TIPCAR), que daba cuenta de que era funcionario de la institución.

Como Alejandro Ortiz Vásquez fue identificado el funcionario de Carabineros que la tarde de este jueves fue asesinado de un disparo cuando se encontraba de franco en la comuna de Renca, región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 horas en la población El Perejil, donde la víctima fue encontrada sin signos vitales en calle 21 de Mayo con Miraflores tras recibir un impacto balístico en el rostro.

Según se conoció más tarde, el uniformado tenía 32 años al momento del ataque y desempeñaba funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte, donde alcanzó el rango de cabo segundo.

“Hasta el momento la figura legal o la calificación jurídica del hecho sería un homicidio“, explicó Cristóbal Salazar de Fiscalía ECOH, quien señaló que el Ministerio Público no ha descartado ninguna hipótesis respecto al crimen.

La indagatoria, que quedó en manos del OS9 de Carabineros, se extendió hasta Quilicura, donde fue hallado un vehículo blanco y completamente quemado. Ahora se investiga si fue utilizado en el crimen.

“Efectivamente se encontró un vehículo que se está estableciendo la eventual participación en este caso con este homicidio y, por supuesto, ello es materia de investigación”, indicó Salazar.

Las hipótesis del crimen de carabinero

El general Juan Pablo Díaz, jefe de la Zona Metropolitana Este de Santiago, expresó que debían ser “muy respetuosos con la familia” y evitó adelantar hipótesis de lo ocurrido.

“No voy a descartar ninguna dinámica respecto al hecho”, adelantó a los medios de comunicación. Y agregó que no puede “descartar ni confirmar ninguna línea investigativa”.

Si bien una de las primeras y principales hipótesis es un intento de robo del vehículo particular del carabinero, un Chevrolet Groove rojo, este fue encontrado intacto y sin impactos balísticos ni vidrios quebrados.

Por lo tanto, la investigación deberá esclarecer por qué el cabo segundo llegó hasta dicho sector de Renca, y cuál era el motivo de su presencia en el lugar.