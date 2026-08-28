Este viernes formalizan a acusado de matar a Paz Ramírez: Confesó por qué no se detuvo tras el atropello

La audiencia fue reagendada luego de que el Ministerio Público solicitara ampliar su detención. Según explicó la Fiscalía, la solicitud responde a la necesidad de reunir un antecedente clave para la investigación antes de concretar la formalización.

Este viernes será la formalización del imputado por el fatal atropello de la cineasta Paz Ramírez en Providencia. La audiencia fue reagendada luego de que el Ministerio Público solicitara ampliar su detención.

La decisión se adoptó durante la audiencia de control de detención realizada este jueves. La fiscal jefa Rossana Folli explicó que la solicitud responde a la necesidad de reunir un antecedente clave para la investigación antes de concretar la formalización.

Según detalló la persecutora, se trata del informe elaborado por la SIAT de Carabineros, documento que permitirá determinar con precisión los delitos que serán imputados al detenido.

Entre los antecedentes que busca establecer el informe se encuentran la velocidad a la que circulaba el vehículo, el límite permitido en el sector y la distancia que recorrió la víctima tras el impacto.





El fatal atropello de Paz Ramírez

El caso se remonta al pasado domingo 23 de agosto, cuando Paz Ramírez, cineasta y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto, fue atropellada en la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia.

El conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda y la mujer falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Ignacio Palma, chileno de 53 años, fue detenido el miércoles en un edificio ubicado en calle Merced, en el centro de Santiago, tras permanecer tres días prófugo. La captura se concretó luego de una investigación encabezada por la SIAT y el OS9 de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el vehículo involucrado fue encontrado en el estacionamiento del inmueble y presentaba daños compatibles con el atropello. Además, el imputado mantiene antecedentes por conducción en estado de ebriedad.

Durante la investigación, Palma declaró que creyó haber atropellado a un perro y que nunca imaginó que se trataba de una persona.