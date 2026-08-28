Inicia pago de Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: Revisa los montos y cómo cobrarlo

El monto se entrega de forma automática con la pensión correspondiente al mes de septiembre y puede aumentar por cada carga familiar que tengas acreditada al 31 de agosto de 2026.

A pocos días del inicio de septiembre, los pensionados ya conocen la fecha en que comenzarán a recibir el pago de su Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026.

El pago se realizará a partir del 1 de septiembre de 2026 y será incorporado automáticamente en la pensión correspondiente a este mes.

El beneficio contempla un monto base que puede aumentar de acuerdo con las cargas familiares acreditadas.

Monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias

El monto base del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 es de $25.280, pero esto puedo aumentar en $12.969 por cada carga familiar que tengas acreditada al 31 de agosto de 2026.

En el caso de los pensionados, el beneficio se entregará automáticamente junto con la pensión de septiembre.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo?

Para recibir el Aguinaldo debes es necesario que al 31 de agosto de 2026 seas pensionado a través de alguna de estas opciones: