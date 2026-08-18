Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: Quiénes reciben el dinero y de cuánto será el monto

El aporte contempla montos diferenciados, además de requisitos específicos para acceder al beneficio. Revisa los detalles y las fechas de pago para este 2026.

El Aguinaldo de Fiestas Patrias es uno de los beneficios esperados para septiembre y que busca complementar los ingresos durante el mes patrio.

Regulado por la Ley 21.806, este aporte contempla beneficios para diversos grupos de personas en Chile. Revisa quiénes pueden recibirlo, cuánto dinero les corresponde y cuándo se realizará el pago.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El beneficio está dirigido a determinados trabajadores del sector público y a pensionados que cumplen con los requisitos establecidos por ley.

En el caso de los funcionarios públicos, el aguinaldo se entrega de acuerdo con la remuneración líquida que registren durante agosto.

En tanto, los pensionados que cumplan las condiciones legales también tienen derecho a recibir este aporte. El beneficio se entrega junto con la pensión correspondiente y contempla un monto base, que puede aumentar de acuerdo con las cargas familiares acreditadas.

¿Cuánto dinero recibirán y cuándo se entrega el aguinaldo?

En el caso de los funcionarios públicos, el Aguinaldo de Fiestas Patrias será de $91.682 para quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.060.493. En tanto, quienes superen ese ingreso recibirán un aguinaldo de $63.645.

Usualmente el monto se entrega los días previos a la semana de Fiestas Patrias durante el mismo septiembre.

En el caso de los pensionados, el beneficio se entregará automáticamente junto con la pensión de septiembre, sin necesidad de realizar trámites.

El monto base será de $25.280, cifra que aumentará en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto.