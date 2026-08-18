Muerte de Hayden Panettiere: Reporte confirma que su exnovio estaba presente

Brian Hickerson mantuvo una relación intermitente con la actriz desde 2018 y ella lo denunció por episodios de violencia intrafamiliar, aunque luego retomaron el contacto.

Un nuevo informe policial entrega antecedentes sobre la muerte de Hayden Panettiere, quien falleció a los 36 años el domingo 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

Según el documento, al que tuvo acceso NBC News, la expareja de la actriz de Hollywood, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban al interior del complejo residencial donde se constató el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo al reporte de la policía, el exnovio de Panettiere no mostró ninguna reacción emocional tras ver lo ocurrido y luego de que los equipos de emergencia confirmaron la muerte.





El documento también señala que Hickerson comentó a las autoridades la existencia de una “bolsa de medicamentos” que la actriz estaba tomando ese día.

La estrella de producciones como Triunfos Robados, Heroes o Scream había viajado un día antes de su deceso junto a su expareja, a quien antes denunció por episodios de violencia intrafamiliar.

Episodios de violencia intrafamiliar

Panettiere y Hickerson mantuvieron una relación intermitente desde 2018. A lo largo de los años hubo denuncias de violencia intrafamiliar.

En 2019 y 2020 Hickerson fue arrestado por agresiones contra la actriz lo que la llevó a solicitar una orden de restricción en su contra en julio de 2020, pero retomaron el contacto al poco tiempo que se cumpliera la condena.

En 2021 confirmaron que mantenían una relación de amistad y cercanía y finalmente en marzo de 2026, ambos fueron vistos juntos en el aeropuerto de Los Ángeles.