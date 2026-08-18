“Por si le hacen un examen…”: Los otros audios que complican a Camilo Huerta por presunta red de tráfico

En esta nueva arista, la investigación destapa registros de audio e interacciones entre el exchico reality y Gino Athens, uno de los nombres clave en el organigrama del dispensario investigado en la Operación Imperio Ámsterdam.

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a nuevos antecedentes de la carpeta investigativa vinculada a la detención de Camilo Huerta, quien regresó al país para enfrentar a la justicia en la causa que lo indaga por su presunto rol en una red de tráfico de drogas.

En esta nueva arista, la investigación destapa registros de audio e interacciones entre el ex chico reality y Gino Athens, uno de los nombres clave en el organigrama del dispensario investigado.





La conversación sobre el CBD y los exámenes laborales

Los registros revelan una comunicación donde se discuten detalles operativos sobre los productos comercializados, específicamente en torno a compuestos de cannabis, las dudas sobre su contenido y el impacto en controles externos.

En los diálogos, Huerta plantea inquietudes respecto a los compuestos ofrecidos:

“Ya… él más tenía hartas dudas sobre todo por esas cuestiones del CBD que tenemos, esas gotitas. No tiene nada de THC, ¿cierto?“.

Por su parte, Athens tranquiliza al administrador señalando:

Gino: No marcan en los exámenes, para nada. Camilo: Ya, perfecto. Es por eso por si le hacen un examen de la w… Gino: “Inaudible”. Tengo varias personas que son de la minería y que por tema de estrés y toda la… se llevan vapos de CBD cuando habían, las gotitas y no pasaba nada.

Paralelamente, la investigación del Ministerio Público indaga un pago emitido a Huerta por $51 millones a través de su empresa Grunwald S.P.A., monto transferido desde DN Medcorp S.P.A., la firma detrás del dispensario.

Mientras la defensa sostiene que se trata de una organización sin fines de lucro enfocada en pacientes y que los diálogos reflejan únicamente discusiones sobre genéticas de cannabis, Huerta deberá enfrentar su formalización por su participación en la administración, ejecución y facilitación de la cadena delictual.

Revisa la declaración acá: