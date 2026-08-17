EXCLUSIVO | “Se lo confesó a Arturo Vidal”: Audio de Camilo Huerta revela desconocido dato del dispensario y Marité Matus

CHV Noticias tuvo acceso en exclusiva a informes de análisis de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación de la denominada Operación Imperio Ámsterdam, la que derivó este lunes en la detención del exchico reality.

CHV Noticias tuvo acceso en exclusiva a los informes de análisis de escuchas telefónicas que forman parte de la investigación de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, la que derivó este lunes en la detención de Camilo Huerta en el Aeropuerto de Santiago.

El documento, que detalla una llamada interceptada el pasado 17 de julio de 2025, permite conocer de primera mano cómo el exchico reality discutía con quien sería su abogado los pormenores de su separación de Marité Matus y la compleja disputa por el control de un dispensario de marihuana medicinal en Chicureo.

“El local está a nombre de Camilo”: La disputa por el control del dispensario

Según el documento de análisis del audio, la tensión entre Huerta y Matus se centra en el origen de los recursos para el negocio y el reparto de sus utilidades. El informe detalla que Huerta afirma haber sido él quien gestionó el proyecto:

“Camilo dice que él ha hecho todo por el local, ha ido a la municipalidad, se ha juntado con la gente y ella no ha hecho nada”, señala el informe sobre los dichos del imputado.

Pese a que el dispensario se encuentra en el foco de la indagatoria por presunto lavado de activos y otros delitos, Huerta deja claro en la llamada su postura respecto a la propiedad legal del inmueble: “El dispensario está a nombre de Camilo, las boletas igual” .

Respecto a la inversión inicial, el documento precisa que Matus le prestó dinero a Huerta con el compromiso de devolución con intereses, pero la situación escaló a un conflicto directo por los réditos financieros.





La mención a Arturo Vidal y el conflicto de confidencialidad

Uno de los ángulos más sensibles de la conversación interceptada es la mención al futbolista Arturo Vidal, exesposo de Matus.

Según se desprende del audio, Matus le habría revelado detalles sobre el manejo financiero del dispensario al jugador , lo que generó un quiebre de confianza. Al respecto, el documento detalla que:

“Ella le comentó que de este tema se lo confesó a Arturo Vidal y hablan del tema de confidencialidad en donde Camilo no quiere firmar ningún contrato relacionado a eso”.

Siempre de acuerdo al documento, el imputado también habría hecho alusión a la situación económica de Matus tras su separación con el deportista, asegurando que ella buscaba obtener liquidez a través del dispensario:

“Sale el tema de que la Marité no tiene de dónde sacar dinero, ya que cuando se separó del Vidal este le cesó la pensión que eran 90 millones por un año“.

“Ella solo quería dinero”

El exchico Yingo no escatima en críticas hacia su exesposa durante la llamada de más de 13 minutos, asegurando que el negocio, pese a las complicaciones judiciales, le resultaba altamente rentable.

Sobre el éxito del local, Huerta habría afirmado ante su abogado que “con el local le va muy bien y piensa quedarse con este negocio”, según reza el texto.

Respecto a la actitud de Matus, justificó su negativa a seguir entregando fondos argumentando que, aunque intentó destinar utilidades hacia ella, “no le alcanzaba muchas veces porque afirma que ella solo quería dinero” .





En la llamada, el imputado también hizo un desglose de los montos que habría entregado a Matus para cubrir gastos del hogar, afirmando que “según sus cuentas le ha pasado de 2 millones, 4 millones, después 6 y 6 más, y ya va en 20 millones y la inversión es de 35 millones”.

Estos antecedentes, que ahora forman parte del expediente del caso, serán clave en la audiencia de formalización, donde se determinarán las medidas cautelares para Huerta y el resto de los involucrados en la red de dispensarios investigada por la Fiscalía de Aysén.