“Un acto de amor puro”: La última voluntad de hincha de Colo Colo fallecido tras ataque en San Antonio

La familia de Ignacio Mahan, joven de 18 años que murió tras el ataque a un bus de hinchas de Colo Colo, respetó su voluntad de donar sus órganos y relató los difíciles días que ha enfrentado para poder despedirlo.

La familia de Ignacio Jesús Mahan Berríos, joven de 18 años que murió tras recibir un disparo durante un ataque contra un bus de hinchas de Colo Colo en San Antonio, tomó una importante decisión en medio del dolor.

En conversación con el medio El Líder, Luis Malhue, tío abuelo del joven, indicó que se respetará su voluntad de donar sus órganos.

El familiar explicó que fueron sus padres quienes decidieron cumplir el deseo que Ignacio había manifestado cuando estaba con vida.

“Ignacio había expresado que quería donar sus órganos si alguna vez le pasaba algo” , relató Malhue, destacando el gesto de generosidad del joven.

De acuerdo con el familiar, los padres de Ignacio permanecen en Santiago mientras se desarrolla el proceso de donación de órganos y se realizan los procedimientos correspondientes en el Servicio Médico Legal (SML). Posteriormente, sus restos serán trasladados hasta San Antonio para su despedida.

“Cuando te dicen que uno de los tuyos está herido de bala en el cerebro, con una herida que es mortal, empieza un proceso muy doloroso”, expresó su tío abuelo sobre los difíciles días que ha enfrentado la familia tras el ataque.





El testimonio de los padres de Ignacio tras la donación de órganos

A través de un comunicado publicado en redes sociales, los padres de Ignacio relataron los difíciles días que han vivido desde el ataque y entregaron nuevos antecedentes sobre la decisión de donar sus órganos.

Según explicaron, durante la tarde del lunes recibieron la confirmación de la muerte cerebral y el fallecimiento de su hijo.

La familia aseguró que posteriormente les informaron que, debido a su condición, Ignacio podía convertirse en donante de órganos, decisión a la que accedieron porque el propio joven había manifestado esa voluntad en vida. “Un acto de amor puro y desinteresado” , expresaron sus padres al referirse a su decisión.

Según su testimonio, les indicaron que, una vez realizados los procedimientos relacionados con la donación, podrían recibir a Ignacio al día siguiente para comenzar su despedida. Sin embargo, denunciaron una serie de demoras y problemas de coordinación entre las instituciones involucradas que habrían retrasado la entrega de sus restos.

Entre sus cuestionamientos, los padres afirmaron que en el SML les señalaron que el hospital no habría informado que Ignacio había sido donante de órganos, situación que —según la familia— provocó nuevas demoras.

“Ignacio no es un trámite ni un número. Ignacio es nuestro hijo”, expresaron en el comunicado, donde pidieron que se investigue lo ocurrido y exista coordinación entre las instituciones. “Queremos poder despedir a nuestro hijo. Queremos respuestas. Queremos respeto. Y, como padres, queremos justicia para Ignacio”, concluyeron.

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El ataque que terminó con la vida de Ignacio

La muerte de Ignacio fue confirmada la noche del lunes 29 de septiembre, luego de permanecer internado en estado grave tras ser víctima de un ataque a disparos ocurrido durante la madrugada del sábado en San Antonio.

Según informó la Fiscalía, el joven viajaba junto a otros hinchas de Colo Colo que regresaban desde Santiago tras asistir al partido frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Cerca de la 01:00 horas, sujetos desconocidos efectuaron un número indeterminado de disparos contra el bus, dejando a cinco personas heridas.

La Brigada de Homicidios de San Antonio quedó a cargo de las diligencias investigativas, entre ellas la toma de declaraciones a víctimas y testigos y el levantamiento de evidencia balística para esclarecer las circunstancias del ataque.