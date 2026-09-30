30/ 09/ 2026 22:51

EXCLUSIVO | Captan la detención de los presuntos autores de ataque a bus de barristas de Colo Colo

Durante este miércoles, la Brigada de Homicidios de San Antonio detuvo a tres presuntos autores del ataque a disparos contra un bus de barristas de Colo Colo el pasado sábado 26 de septiembre. El ataque dejó a cinco hinchas lesionados y uno de ellos, de 18 años, falleció. Los detenidos son dos adultos de 21 años, uno con orden de detención vigente por el porte de arma prohibida. Además, el tercer involucrado tiene 19 años y cuenta con antecedentes por homicidio. CHV Noticias accedió a imágenes exclusivas del momento de su captura.