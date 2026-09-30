Felipe Cisternas deja el matinal de Chilevisión y junto al equipo vivieron un emotivo momento en el cierre de transmisión este miércoles.

Un emotiva escena se vivió este miércoles durante la transmisión en vivo del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, con la salida de su director Felipe Cisternas.

Andrea Aristegui, Roberto Cox, Eduardo de la Iglesia y otros miembros del programa despidieron con cariño al profesional que deja su rol en el canal tras 14 años de trayectoria en él.

La emotiva despedida a director de matinal de Chilevisión

En los últimos minutos de transmisión, de la Iglesia anunció: “Hoy se va un tipo que adoramos, algunos llegan, otros se van”.

En ese momento, Felipe Cisternas ingresó al estudio para mostrarse frente a cámara junto al equipo y tomar la palabra.

“Estoy con sentimientos encontrados, emocionado pero con un poco de pena por dejarlos a ustedes, a mis compañeros de trabajo“, expresó.

Asimismo, el director del matinal agregó: “A todo el canal, 14 años no son gratis, aprendí mucho, es una hermosa escuela”.

“Te queremos Felipe, te deseamos lo mejor y le damos un aplauso gigante”, concluyó de la Iglesia para dar paso a los aplausos y abrazos.

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