Polémica por Mil Tambores: Delegación negó permiso y organizadores apelan al “derecho a reunión”

El tradicional carnaval se realizará durante tres jornadas pese a no contar con permiso como evento masivo, decisión que abrió un cruce entre la Delegación Presidencial Regional y el municipio de Valparaíso.

El tradicional Carnaval Mil Tambores de Valparaíso enfrenta una polémica a sólo días para su edición 2027, luego de que la Delegación Presidencial Regional rechazara el permiso para llevarse a cabo como un evento masivo.

Pese a la negativa, los organizadores del festival decidieron mantener la convocatoria y presentar la actividad bajo el denominado “derecho a reunión”.

Sin embargo, la autoridad regional explicó que esta figura está sujeta a una normativa diferente y no contempla algunas de las exigencias asociadas a los eventos masivos, como guardias de seguridad privada o determinadas fiscalizaciones sanitarias.

El rechazo de la Delegación Presidencial a los Mil Tambores

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que esta modalidad “impide exigirle ciertas medidas adicionales para resguardar el entorno donde se desplaza esta importante caravana”.

Además, cuestionó que la solicitud de permiso presentada inicialmente solo considerara parte de la programación: “Son 3 días; sin embargo, el permiso requerido solo fue para el último día, domingo, de 08:00 de la mañana a las 11:30 de la noche”.

La autoridad sostuvo que, pese a la falta de autorización como evento masivo, habrá presencia policial.

“ Eso no significa que no tengamos la presencia de Carabineros para resguardar , en este caso, la actividad y fundamentalmente cuidando a los que participan y a los vecinos de Valparaíso”, señaló.

Millones también apuntó a las externalidades que históricamente preocupan a residentes, como el ruido, el consumo de alcohol en la vía pública y otras incivilidades.





Desde el municipio, sin embargo, cuestionaron la decisión de la Delegación. La alcaldesa subrogante de Valparaíso, Javiera García, calificó el rechazo del permiso como “un error, porque expone a Valparaíso a una situación de mayor riesgo en materia de seguridad, orden y limpieza”.

A su juicio, considerando que el carnaval se desarrollará de todas maneras, era preferible que se hiciera “de manera autorizada, planificada y coordinada con las distintas instituciones”.

Otro de los puntos de conflicto corresponde al recorrido del pasacalle. Según la Delegación Presidencial, vecinos del eje de Pedro Montt habían solicitado modificar el trazado, petición que no habría sido acogida por la organización.

La postura de la organización de Mil Tambores

Pese a la controversia, los preparativos continúan. El director de Mil Tambores, Santiago Aguilar, aseguró que más de 100 organizaciones participarán en la versión número 27, incluyendo delegaciones provenientes de Argentina, Perú, Bolivia y Colombia.

“Ya desde el viernes empiezan a concurrir, a organizar sus ensayos en los espacios públicos. Vamos a tener un ambiente carnavalero. El carnaval ciudadano más importante de Chile ya está en curso”, sostuvo Aguilar.

Además del tradicional pasacalle, se contemplan actividades en sectores como Polanco, Placeres, Barón, Merced, Montedónico y la explanada de Playa Ancha.

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