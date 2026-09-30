Beneficio entrega hasta $8,7 millones: Revisa los requisitos para el Subsidio de Arriendo del Minvu

La convocatoria de este año estará abierta hasta el 8 de octubre y se puede postular a través del sitio web del Minvu (requiere Clave Única).

El Ministerio de Vivienda y urbanismo (Minvu) mantiene abierta la convocatoria al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Este beneficio permite cubrir hasta un 90 % del valor mensual del arriendo a las personas mayores de 60 años y personas mayores de 18 años con discapacidad que estén dentro del 70 % del Registro Social de Hogares (RSH).

La convocatoria de este año estará abierta entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre , pudiendo postularse a través del sitio web www.minvu.cl (requiere Clave Única), presencialmente en las oficinas Serviu de todo el país o a través de entidades públicas que mantengan convenio con los Serviu de cada región.





Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad

Tener más de 60 años al momento de postular o cumplirlos durante este año calendario o personas mayores de 18 años con discapacidad acreditada en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Pertenecer hasta el 70 % del RSH.

Acreditar un ingreso mínimo de 5 UF ($ 204 mil pesos aprox.).

Consideraciones especiales:

No exige ahorro mínimo.

Se puede postular sin núcleo familiar (personas solas).

Se puede postular a través de una persona representante, quien deberá presentar un poder simple (no requiere autorización notarial).

Se otorga puntaje adicional por edad y discapacidad.

Se otorga puntaje adicional para quienes sean o tengan en su núcleo familiar a una “persona cuidadora” inscrita en el RSH.

No requiere estar actualmente arrendando: pueden postular también personas que necesitan buscar una vivienda para arrendar.

Montos del Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad

El subsidio contempla un monto máximo de 213 UF por beneficiario ($8.706.000 pesos aproximadamente), permitiendo financiar hasta el 90 % del valor mensual del arriendo, para viviendas cuyo valor de arriendo no supere las 11 UF mensuales ($ 450 mil pesos aprox.).

Mientras que en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite aumenta a 13 UF mensuales ($ 531 mil pesos aprox.).