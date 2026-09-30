30/ 09/ 2026 12:17

Sujetos rayaron y se fotografiaron con la “Mano del Desierto” vandalizada: Fueron suspendidos de su trabajo

Un registro difundido en redes sociales muestra cómo tres sujetos —dos hombres y una mujer— vandalizaron la escultura Mano del Desierto, ubicada a unos 75 kilómetros de Antofagasta. Los implicados realizaron rayados, posaron junto al monumento y publicaron las fotos en redes sociales. La viralización de las imágenes, así como el antecedente de que se desplazaban en una camioneta corporativa, permitió su identificación y provocó que fueran suspendidos de sus trabajos.