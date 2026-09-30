El ex edil de Frutillar, Ramón Espinoza, fue víctima de un robo a la salida de un banco en Puerto Montt. La banda tenía entre sus integrantes al ex futbolista nacional.

Ramón Espinoza, ex alcalde de Frutillar, fue uno de los afectados en un millonario robo protagonizado por el ex futbolista Ronald Valladares.

El otrora arquero de la Selección Chilena Sub 20 participó en el delito ocurrido en 2024, donde el ex edil retiró $10 millones desde un banco en Puerto Montt.

De acuerdo con El Llanquihue, un grupo de delincuentes siguió a la víctima para quitarle el dinero, una mochila y un equipo electrónico.

Tras la detención de dos de los involucrados en noviembre de ese año, la semana pasada se confirmó el arresto de Valladares por personal de Carabineros del SEBV Concepción.

El ex deportista mantenía dos órdenes vigentes, quedando en prisión preventiva mientras se realiza la investigación.





Ex alcalde se mostró sorprendido tras detención de Valladares

Consultado por el caso, Espinoza no ocultó su asombro al enterarse de la identidad del último detenido.

“La verdad es que estoy sorprendido porque no sabía que él era uno de los tres involucrados. No había hecho la relación de que había sido el ex arquero de la Selección Sub 20″, comentó al matutino.

El ex alcalde de Frutillar agregó: “Me alegro que se haya podido cerrar con la detención, justamente esta investigación que hizo Carabineros de manera profunda a través de sus unidades especializadas”.

“Fue una labor muy importante y metódica, con lo que queda en evidencia cómo operaba esta banda en distintas regiones”, añadió.