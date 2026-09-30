Al borde del abismo: Las duras sanciones que arriesga el Manchester City por infracciones financieras

El club arriesga fuertes castigos tras ser declarado culpable de 115 cargos, enfrentando un complejo panorama que podría derivar hasta en el descenso.

Un durísimo escenario es el que afronta el Manchester City, cuadro que fue declarado culpable en 115 de 116 cargos en una investigación por irregularidades financieras.

La investigación analizó un periodo de nueve temporadas, donde una Comisión Independiente determinó que el club cometió varias infracciones que podrían costarle muy caro.

Entre ellas están los contratos ficticios, incumplir los límites de gasto en la Premier League y ocultar el verdadero estado de sus finanzas.





¿Qué sanciones podría recibir el Manchester City?

Los castigos para este tipo de casos son variados. Uno de ellos apunta a multas e indemnizaciones por el tiempo en que se realizaron las irregularidades.

A nivel deportivo, en Inglaterra se ha especulado con la resta de puntos, para esta o la siguiente temporada, prohibición de clasificar a torneos internacionales o el descenso.

Adicionalmente, medios locales señalaron que está en estudio la pérdida de los títulos que ganó en este periodo, generando un debate sobre la chance de que se otorguen trofeos “por secretaría” a sus rivales.

De todas formas, las sanciones se conocerían recién en un par de meses debido a que se aborda por separado de la Comisión Independiente.

Pese al complejo momento, el Manchester City se declaró “inocente de las acusaciones formuladas”, afirmando que cuenta con “un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso”.