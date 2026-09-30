Santiago Wanderers definió su directorio tras fallecimiento de Reinaldo Sánchez: Su hijo será presidente

A una semana del deceso del empresario, el Decano confirmó que Luis Sánchez Cruz es el nuevo presidente de la institución.

Santiago Wanderers dio a conocer este martes el sucesor de Reinaldo Sánchez Olivares, presidente del club que murió el pasado 24 de septiembre.

A casi una semana de su fallecimiento, el club oficializó que el cargo será ocupado por su hijo, Luis Sánchez Cruz.

Mediante un comunicado, el elenco de Valparaíso mencionó que el directiorio “se reunió para definir la nueva estrcutura directiva y administrativa que guiará los destino del Decano del fútbol chileno”.





En dicha instancia se determinó que Sánchez Cruz asuma el puesto, dejando atrás su rol de gerente general que ahora pasará a ser de Bastián Sánchez Arizaga.

El Decano remarcó que este último es “ingeniero civil industrial, con mención en tecnología de información”.

El gran desafío que tendrá la nueva directiva de Santiago Wanderers

El principal objetivo de la nueva directiva de Wanderers será obtener el ascenso directo, donde mantienen una cerrada lucha con Cobreloa y San Luis de Quillota.

Los Caturros ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos a falta de cinco fechas para el cierre, una unidad menos que los Zorros del Desierto.

En caso de no conseguir el cupo directo a Primera División, los porteños tendrán como última chance la liguilla de ascenso.