Alejandro Tabilo se reencuentra con su mejor nivel y vence a Tommy Paul en el ATP de Tokio

En una sólida presentación, el chileno derrotó al estadounidense y avanzó a la segunda ronda del torneo japonés.

Un gran triunfo logró Alejandro Tabilo (31°) en su estreno en el ATP 500 de Tokio, derrotando a Tommy Paul (16°) por un contundente 6-1 y 6-2.

En solamente una hora y 14 minutos, el zurdo puso fin a una negativa racha que incluyó caídas en Copa Davis y el Chengdu Open.

Pese a que el sorteo parecía complicar su estadía en Japón, el chileno mostró un alto nivel que le permitió tomar rápidamente la ventaja en el set inicial.





A diferencia de otras ocasiones, el nacido en Toronto no le dio chances al estadounidense y terminó imponiéndose en una jornada muy tranquila.

Con esto, el nacional venció por primera vez al norteamericano tras dos encuentros, ambos jugados el 2024.

¿Quién será el próximo rival de Alejandro Tabilo en el ATP 500 de Tokio?

Por la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, Tabilo enfrentará al ganador del cruce entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el local Sho Shimabukuro (108°).

El próximo duelo del chileno sería el viernes 2 de octubre en un horario por confirmar.