Los errores se pagan caro: Chile vuelve a tropezar y suma otra derrota ante Estados Unidos

Pese a mostrar buenos pasajes, La Roja desaprovechó una ventaja en el segundo tiempo y terminó inclinándose contra los norteamericanos.

La Selección Chilena no pudo y sumó una derrota ante Estados Unidos en su segundo partido de la gira por Norteamérica, cayendo 4-2 este martes en St. Louis.

En un apretado partido, La Roja mostró buenos pasajes frente a un rival que dio que hablar en el reciente Mundial 2026 al alcanzar los octavos de final.

De hecho, el equipo nacional tuvo las chances más claras en el primer tiempo, incluyendo dos remates a los palos de Ben Brereton y Darío Osorio y un mano a mano que desperdició Nils Reichmuth.

Pese a esto, fue el cuadro de las Barras y las Estrellas el que abrió la cuenta con Sebastian Berhalter culminando una buena jugada colectiva a los 37 minutos.

En la agonía del lapso inicial, Diego Ulloa puso la paridad luego de una serie de rebotes, empujando la pelota en plena área chica.





La Roja desaprovecha la ventaja ante Estados Unidos

Los dirigidos por Nicolás Córdova salieron con todo en el complemento, logrando la ventaja parcial a los 48′ con un golazo de Maximiliano Gutiérrez.

El delantero del Dinamo Moscú sacó un tremendo zapatazo que dejó sin chances al arquero Brian Schwake, desatando la locura de los compatriotas que llegaron al Energizer Park.

Sin embargo, la alegría duró poco y los locales dieron vuelta el resultado con los tantos de Julian Hall (52′) y Chris Richards (72′), este último apareciendo completamente solo con un cabezazo en un tiro de esquina.

En el cierre de la segunda mitad, Mathis Albert, de solamente 17 años, sentenció la fiesta a favor de Estados Unidos, aunque a los pocos segundos se armó un alboroto entre Richards y el ingresado Leandro Hernández.

La caída es la segunda en esta extensa fecha FIFA, agregándose a la derrota por la cuenta mínima contra Canadá el último fin de semana.

El término de la gira será el próximo martes 6 de octubre, día en que se medirá a México en Los Ángeles.