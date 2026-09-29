Tras ser señalado por un presunto altercado con un jugador canadiense, desde el entorno del defensor de Colo Colo afirmaron que dicha situación no ocurrió.

La reciente derrota de Chile ante Canadá dejó una fuerte acusación contra Iván Román, defensor que fue señalado por supuestos insultos racistas tras el partido.

De acuerdo con el medio Canadan Soccer Daily, el jugador de Colo Colo tuvo un fuerte altercado con Promise David apenas finalizó el choque.

Sin embargo, esta situación fue desmentida por el representante del zaguero nacional, asegurando que el problema no existió.





Descartan supuesto insulto racista de Iván Román

En conversación con La Tercera, David Fernández fue enfático: “Eso es absolutamente falso. No hay ninguna acusación de algún futbolista”.

“Es falso. Iván tiene un carácter fuerte, muy competitivo, tiene un gran temperamento, pero jamás diría un insulto racista”, reiteró.

El agente destacó que a Román “se le vio bien frente a Canadá. Tuvo un rendimiento alto y estamos trabajando justamente en variables como su profundidad, su fuerza y su carácter”.

“Los grandes jugadores en esas posiciones son jugadores de mucho carácter, pero eso no quiere decir que dirá insultos racistas. Eso no va con él”, sentenció.

Adicionalmente, desde la propia Selección Chilena le bajaron el perfil al caso al asegurar que no han recibido ningún antecedente o denuncia formal.