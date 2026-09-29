“Ben Brereton armando su equipo”: Así quedó el Instagram de Kimberley Abbott tras anunciar embarazo

Los seguidores nacionales se expresaron con creativos comentarios por la llegada del nuevo integrante a la familia, repletando de comentarios la publicación de la influencer.

Revuelo causó el anuncio de Kimberley Abbott, pareja de Ben Brereton que confirmó que nuevamente está embarazada.

La influencer dio a conocer que está esperando su tercer hijo junto al delantero de la Selección Chilena, quien actualmente milita en el Sheffield United.

“Uno más”, escribió la británica en la publicación, desatando una ola de comentarios de parte de sus seguidores.





Los comentarios de hinchas chilenos a Kimberley Abbott

El posteo no pasó inadvertido para los admiradores nacionales, quienes se expresaron con creativos comentarios por la llegada al mundo de un nuevo bebé.

“Crack en todos lados”, “nuestro nuevo goleador” o “somos el mejor país de Chile”, fueron solamente algunas de las reacciones, además de las lógicas felicitaciones.

Brereton y Abbott formaron una familia junto a sus pequeños Mason y Honey, esta última nacida en enero del 2025.

La noticia se confirmó en medio de la participación del futbolista con La Roja, formando parte de la gira por Norteamérica que tiene como objetivo preparar los próximos desafíos.

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