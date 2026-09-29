¿Tiene su candidato? El sorpresivo respaldo de Alexis Sánchez para que DT asuma en La Roja

El goleador histórico de la Selección Chilena, aprobó la idea de que Fernando Ortiz, actual entrenador de Colo Colo, se sume al combinado nacional.

Alexis Sánchez llamó la atención al descatar a Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, como posible alternativa para asumir en la Selección Chilena.

Maravilla sorprendió al comentar una publicación que pedía al estratega argentino en La Roja, cargo que ocupa de manera interina Nicolás Córdova.

La opción del Tano fue propuesta por Miguel Ángel Neira, ex futbolista nacional que disputó el Mundial de España 1982.





El respaldo de Alexis Sánchez a Fernando Ortiz

El ex jugador de Universidad Católica y O’Higgins sugirió el nombre del trasandino, destacando: “La Selección Chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya”.

“Termina contrato en diciembre, queda libre. Y listo (…) Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de (Marcelo) Bielsa y (Jorge) Sampaoli viene él”, sostuvo.

Ante esto, Sánchez reaccionó en el posteo en Instagram de La Hora del Fútbol, dando like y respondiendo con un apretón de manos en el que parece aprobar la chance del adiestrador de 48 años.

Ortiz asumió en agosto del 2025 en Colo Colo, donde ha sacado una importante ventaja en la actual Liga de Primera que tiene al Cacique al borde del título.

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