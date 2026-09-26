Juvenil salvó a Colo Colo: El Cacique venció a Audax por la mínima y avanzó a cuartos de la Copa Chile

El delantero Gedeón Díaz, de 18 años, hizo su debut el martes pasado en el fútbol profesional en el duelo de ida de esta llave, y hoy respondió a la confianza anotando el único tanto del encuentro.

Colo Colo venció 1-0 a Audax Italiano en el Estadio Nacional y clasificó a cuartos de final de Copa Chile . Con un equipo mixto, los albos superaron la racha tras empatar 0-0 en la ida.

La figura del encuentro fue Gedeón Díaz: el canterano de 18 años, nacido en Venezuela, fue titular en su segundo duelo profesional y marcó el gol del triunfo con un remate a los 33 minutos.

El Cacique afrontó el duelo con más de una decena de bajas por fecha FIFA y lesiones. Pese a las ausencias, el equipo de Fernando Ortiz logró sostener la ventaja en la capital.

En el segundo tiempo, Audax intentó apretar en busca del empate con un remate de Marcelo Ortiz y otras llegadas, pero el arquero albo Eduardo Villanueva salvó al equipo con dos atajadas.

Con la victoria, los albos volvieron al triunfo tras tres empates seguidos . Además de liderar el Campeonato Nacional, ahora se mantienen ilusionados con la Copa Chile.

Próximos desafíos en el torneo copero

Tras instalarse en la siguiente fase, Colo Colo ahora espera rival: su próximo contrincante saldrá del cruce entre Ñublense y Deportes Puerto Montt para definir la llave de cuartos.