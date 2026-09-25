Colo Colo vs Audax Italiano: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Copa Chile

Colo Colo vuelve a enfrentarse a Audax Italiano en el Estadio Nacional, definiendo la llave de octavos de final de Copa Chile.

Colo Colo y Audax Italiano se enfrentan nuevamente por la Copa Chile, sentenciando este viernes la llave de octavos de final.

Tras el empate sin goles en la ida, Los Albos apuestan a dejar atrás la seguidilla de empates y avanzar a la ronda de los ocho mejores del torneo.

La tarea no asoma nada sencilla si se tiene en cuenta las numerosas bajas que presenta el Cacique, a lo que se suma la correcta presentación de los Itálicos en el primer duelo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Audax Italiano?

El partido de Colo Colo ante Audax Italiano será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO Max emitirá este crucial cotejo de forma online. Para poder verlo, debes entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y Audax Italiano por Copa Chile

El compromiso del Popular contra el conjunto de La Florida inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 25 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.

En caso de un empate, el clasificado a los cuartos de final de la Copa Chile se decidirá en lanzamientos penales.