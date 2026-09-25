Incidentes en Everton vs la U: Bengala que cayó cerca de la esquina habría salido del sector visitante

Los graves hechos ocurridos en el segundo tiempo obligaron a interrumpir el duelo por Copa Chile. Tras lo ocurrido, Los Ruleteros solicitaron dar por cerrada la llave.

Siguen saliendo antecedentes luego de la suspensión del partido entre Everton y Universidad de Chile, elencos que se enfrentaron este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Chile en el Estadio Sausalito.

El partido fue interrumpido a los 82 minutos producto de la activación de fuegos artificiales y pirotecnia desde la hinchada azul, todo esto cuando su equipo ganaba 1-0.

Una de las imágenes que dejó el preocupante hecho fue el lanzamiento de una bengala que cayó cerca del futbolista Maximiliano Guerrero, quien estaba preparando la ejecución de un tiro de esquina.





Bengala habría cruzado todo la cancha del Estadio Sausalito

En redes sociales se difundió un video que muestra que el elemento habría salido desde el sector visitante, donde su supuesto destino era la parcialidad de Los Ruleteros.

Sin embargo, el objeto se encendió en plena cancha y generó otra preocupación a las autoridades locales.

A raíz de lo ocurrido, el cuadro Oro y Cielo solicitó dar por cerrada la llave, asegurando que no hay garantías para disputar el partido de vuelta fijado para el 27 de septiembre.

Desde la U rechazaron esta petición, con la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, apuntando que “se pasaron tres pueblos”.