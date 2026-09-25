Chile Sub 20 vuelve a caer ante Perú y se queda sin medalla en los Juegos Suramericanos 2026

La Roja pagó caro sus errores y no pudo subirse al podio en Santa Fe, cerrando su campaña con dos victorias y tres derrotas.

Una amarga derrota obtuvo la Selección Chilena Sub 20 este viernes, cayendo 2-1 ante Perú en la disputa por el bronce del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En un partido en el que pagó caro sus errores, La Roja se quedó sin chances de subir al podio al inclinarse frente al cuadro del Rímac.

Pese a que había contado con algunas chances en el primer tiempo, Piero Cari abrió la cuenta a los 23 minutos al conectar un centro desde la izquierda.





En el complemento, los dirigidos por Sebastián Miranda se instalaron en campo rival e intentaron apretar para ir en busca de la igualdad.

La Bicolor pegó de nuevo a los 63′ con un autogol de Matías Orellana que se generó tras un tiro de esquina.

El descuento llegó por medio de Cristian Rocha, delantero de Deportes Temuco que convirtió a los 87′, pero que lamentablemente no alcanzó.

Con este resultado, el elenco nacional cerró su campaña con dos victorias y tres derrotas, apostando a mejorar de cara al Sudamericano de la categoría del 2027.