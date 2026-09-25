Chile vs Perú: A qué hora juegan HOY por el bronce en los Juegos Suramericanos 2026

Tras la derrota en semifinales, La Roja se mide a Perú buscando subirse al podio en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Selección Chilena Sub 20 busca este viernes la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, chocando ante Perú en Rosario.

Tras la amarga derrota con Paraguay en semifinales, La Roja quiere sacarse la amargura frente a La Bicolor con el objetivo de subirse al podio.

Su rival en esta oportunidad es el duro cuadro del Rímac, quienes vienen de caer ante Argentina en un apretado encuentro.





A qué hora juega Chile vs Perú por los Juegos Suramericanos 2026

El partido de Chile ante Perú inicia a las 10:00 horas de nuestro país de este viernes 25 de septiembre.

El recinto para este trascendental duelo es el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, ubicado en la ciudad de Rosario.

El antecedente entre Chile y Perú por los Juegos Suramericanos 2026

La Roja y La Bicolor ya se toparon en este mismo torneo, midiéndose el pasado sábado por la fase de grupos.

Dicho cotejo favoreció a la escuadra peruana al imponerse 2-0 con los goles de Mart Cari y José Mellán.