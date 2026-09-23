La Roja sub 20 cayó ante Paraguay y tendrá que buscar el bronce en los Juegos Sudamericanos 2026

El conjunto nacional igualó sin goles en los 90 minutos reglamentarios, pero los paraguayos aprovecharon un error en la defensa en los descuentos y aseguraron su paso a la final.

La Selección Chilena Sub 20 cayó por la cuenta mínima este miércoles ante Paraguay en la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El duelo se disputó en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s en Rosario y se mantuvo igualado sin goles hasta los últimos minutos.

Fue en la agonía del encuentro que los paraguayos encontraron una inmejorable ocasión y marcaron el único tanto del partido, con el que aseguraron su paso a la final de los Juegos Suramericanos.





Joaquín Bogarín aprovechó un centro que la defensa de La Roja no pudo despejar y tras una serie de rebotes, el paraguayo logró convertir a los 90+2′ marcando el definitivo 1-0.

Ahora Paraguay se medirá con Argentina en la final el próximo viernes a las 15:00 en el Estadio Marcelo Bielsa.

La Roja va por el bronce

Para La Roja no está todo perdido, ya que todavía les queda una opción de medalla, pues tendrán que competir por el bronce ante la Selección de Perú.

El partido por el tercer lugar está programado para este viernes 25 de septiembre, a partir de las 10:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.