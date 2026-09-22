Sin ofertas: Felipe Correa descarta propuestas por un DT y respalda a Nicolás Córdova en La Roja

El gerente de selecciones nacionales reiteró que la llegada del nuevo DT de Chile se concretará con el nuevo directorio de la ANFP. “Hemos trabajado de forma muy profesional”, sostuvo.

La previa de los amistosos de la Selección Chilena en la fecha FIFA de septiembre y octubre sigue marcada por la incertidumbre sobre el futuro entrenador, aspecto que fue abordado por Felipe Correa.

El gerente de selecciones nacionales aseguró que el trabajo de Nicolás Córdova al mando de La Roja adulta, cargo que ocupa desde junio del 2025, “no ha sido un tiempo perdido”.

En diálogo con la prensa, el directivo valoró la gestió del estratega en esta labor y en las escuadras juveniles, apuntando que “hemos trabajado de forma muy profesional con Nicolás y con este grupo de jugadores, dándoles herramientas que creemos son muy relevantes para los desafíos que vienen”.





¿Qué dijo Felipe Correa sobre el nuevo DT de La Roja?

Consultado por si han realizado una propuesta a un adiestrador, Correa fue claro: “A ninguno le hemos hecho ninguna oferta concreta”.

“Estamos tranquilos con lo que hemos realizado. Hemos dicho también que la decisión del entrenador se va a tomar una vez que asuma el nuevo directorio (de la ANFP), con diferentes propuestas que vamos a presentar y evaluar en ese minuto”, agregó.

Respecto a si está la chance de que Córdova tome el puesto de manera definitiva, el dirigente remarcó que “más que descartar o confirmar, lo que creemos que el trabajo que está haciendo en selecciones juveniles se tiene que sostener”.

En ese punto, el directivo manifestó que dicha labor debe “tener algún grado de involucramiento con la selección mayor, porque ese traspaso, flujo de información y comunicación nos parece super relevante”.

“Esperamos que ese trabajo sea respaldado porque creemos que debe darse una continuidad importante”, sentenció.