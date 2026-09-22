Audax Italiano vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de ida por Copa Chile

Audax Italiano recibe a Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile, partido que se juega en el Estadio Nacional.

Audax Italiano y Colo Colo abren el telón de su esperada llave por Copa Chile, chocando este martes por el partido de ida de octavos de final.

Los Itálicos arriban a esta instancia tras ser segundos en el Grupo G, siendo superados por el sorprendente Deportes Santa Cruz que mostró gran rendimiento en el torneo.

Por la otra vereda están Los Albos, quienes llegan a este encuentro con importantes bajas entre lesiones y seleccionados por la fecha FIFA, entre los que está Vozinha que fue a jugar con Cabo Verde.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Audax Italiano vs Colo Colo?

El partido de Audax Italiano ante Colo Colo será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver el duelo de Copa Chile, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave. Si no tienes una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

Hora del partido entre Audax Italiano y Colo Colo por Copa Chile

El compromiso del conjunto Verde contra el Cacique inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 22 de septiembre, disputándose en el Estadio Nacional.

La revancha quedó fijada para el viernes 25 en el mismo recinto.