Yolanda Sultana se la juega y responde si Chile va al próximo Mundial: “Los jefes deben…”

En conversación con CHV Noticias, la Tía Yoli fue consultada por el futuro de La Roja y entregó un categórico pronóstico sobre sus posibilidades de estar en el Mundial 2030.

Por más de 50 años, Yolanda Sultana leyó el futuro de nuestro país. Con apariciones en matinales, estelares y su tradicional horóscopo, la “Tía Yoli” afirmó estar más vigente que nunca.

La reconocida astróloga conversó con CHV Noticias y aprovechó de dar su pronóstico sobre diferentes temas, entre los que está la Selección Chilena.

La consejera familiar se refirió a una posible participación de La Roja en el Mundial 2030, aunque su predicción no es la más alentadora para los hinchas.





El pronóstico de Yolanda Sultana para La Roja y el próximo Mundial

Consultada sobre si el combinado nacional estará en la próxima cita planetaria, Yolanda Sultana respondió con firmeza: “Los jefes deben apretar a los jugadores”.

“Porque aquí sale libertad y amistad. No se está por amistad, se está por la camiseta, mijito”, dijo ante la cámara.

Posteriormente, la Tía Yoli no anduvo con rodeos y fue categórica sobre el futuro de La Roja. “No vamos. No vamos a ir”, sentenció.

La escuadra nacional viene de varios golpes al no asistir a los últimos tres Mundiales, incluyendo una pobre campaña en las recientes Eliminatorias en la que La Roja tuvo tres entrenadores.

Otro punto que sigue en discusión es el posible aumento a 64 selecciones participantes, lo que podría terminar favoreciendo a Chile a la hora de clasificar.

Mira acá la respuesta de Yolanda Sultana