¿Se queda o se va? Dibu Martínez aclara su permanencia en la Selección Argentina tras llamativa frase

Tras instalar dudas sobre su futuro en La Albiceleste, el portero rompió el silencio y despejó las interrogantes sobre la continuidad en el arco.

Emiliano “Dibu” Martínez rompió el silencio y aclaró que seguirá jugando en la Selección Argentina, dando por terminadas las especulaciones sobre su continuidad.

El arquero del Chelsea habló con la prensa en su llegada a territorio trasandino para los amistosos de la fecha FIFA, instancia en la que La Albiceleste se medirá a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Consultado por su permanencia en el equipo, la que él mismo instaló tras terminar el Mundial 2026, el guardameta respondió: “¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá”.





Las dudas que había generado Dibu Martínez en Argentina

El fin de las dudas llegó a dos meses de perder la definición de la cita planetaria ante España, donde dejó abierta la puerta a una salida del equipo.

En un posteo en Instagram, el portero de 34 años afirmó: “Soñé que la ganabamos devuelta , soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez mas”.

“La verdad el dolor es dificil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, agregó en aquel momento.

Tras dar vuelta la página, Martínez aprovechó de abordar el partido de despedida que tendrá Lionel Messi ante Benín que marcará el fin de su ciclo de la Selección Argentina.

“Pensé que ya se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse acá en la Argentina creo que es un sueño para él. Trataremos que sea un lindo día para él”, sostuvo.