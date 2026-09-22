Sacudón total en Brasil: La fuerte medida que podría salpicar a los jugadores chilenos

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó la idea de reducir los jugadores extranjeros en las plantillas, medida que comenzará a regir a partir del próximo año.

Revolución en el fútbol brasileño. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó este lunes una propuesta para reducir el número de extranjeros en la liga local.

La medida comenzará a aplicarse directamente el 2027, donde los equipos de Primera y Segunda División se verán obligados a bajar el límite de nueve jugadores forasteros.

En concreto, el próximo año se permitirán ocho foráneos, para posteriormente quedar en siete el 2028, seis en 2029 y cinco a partir del 2030.





La idea es mantenerse en esta última cifra, la cual se mantuvo vigente hasta el 2022 en que se aplicaron modificaciones.

Uno de los equipos poderosos que deberá realizar cambios en su plantilla es Gremio, quienes cuentan con jugadores de peso como el belga Francis Amuzu, el danés Martin Braithwaite y el peruano Erick Noriega, además de tres argentinos.

Los chilenos que actualmente juegan el Brasileirao

La Serie A de Brasil cuenta actualmente con solamente dos futbolistas chilenos en su liga. Se trata de Erick Pulgar en el Flamengo y Guillermo Maripán en el Inter de Porto Alegre.

Gonzalo Tapia, Alexander Aravena e Iván Román dejaron la competencia a mediados de este año al aceptar ofertas de diferentes elencos.

Otra medida que llamó la atención es la reserva de cupos para jugadores Sub 23, la que aumentará a 25 de aquí al 2030.