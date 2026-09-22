¿Argentina o Paraguay? La confusión que generó rival de Chile en los Juegos Suramericanos 2026

Tras rumores de que enfrentaría a La Albiceleste en la ronda de los cuatro mejores, la organización confirmó que La Roja irá contra el cuadro guaraní.

Gran confusión se generó este lunes con el rival de la Selección Chilena en las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde La Roja pelea por medallas en el fútbol masculino.

Si bien en un principio se pensó que el oponente sería Argentina, la organización confirmó que el combinado nacional se medirá a Paraguay.

La otra llave estará formada por La Albiceleste y Perú, escuadra que dio la sorpresa al superar en la fase de grupos a Colombia.





¿Qué pasó con el rival de Chile en las semifinales de Santa Fe 2026?

La historia comenzó con la agónica clasificación de los trasandinos luego de igualar 1-1 con Venezuela, quedando en el segundo lugar de su zona.

Al finalizar el duelo, la propia prensa local informó que Argentina jugaría contra Chile al terminar como primero del otro grupo.

Sin embargo, La Roja culminó en el segundo puesto debido a que igualó en puntos con Perú, por lo que se definió como criterio de desempate el resultado entre ambos.

Al imponerse 2-0, los del Rímac lideraron esta ronda y disputarán la lucha por las preseas ante una Albiceleste que estuvo al borde de la eliminación.

La información ya fue ratificada por la página oficial de los Juegos Suramericanos, estableciendo que el compromiso de los nacionales contra el elenco guaraní comenzará a las 15:00 horas de este miércoles 23 de septiembre.