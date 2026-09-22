El misterioso posteo de Alexis Sánchez en medio de duro momento en CF Montreal: “Si todo el mundo…”

Tras molestarse con parte del plantel de su nuevo club por una nueva derrota, el tocopillano se mostró entrenando en solitario en un gimnasio.

Un arranque bastante complejo es el que ha tenido Alexis Sánchez en el CF Montreal, club en el que fichó tras estar por 18 años en el fútbol europeo.

Tras debutar a mediados de agosto, el tocopillano acumula solamente dos victorias en nueve partidos en los que no ha podido marcar goles, a lo que se sumó una molestia con el plantel en la última caída ante el Columbus Crew.

En medio de esta situación, Maravilla lanzó un misterioso posteo en sus redes sociales.





La particular reflexión de Alexis Sánchez

El delantero chileno subió una historia a su Instagram en la que se mostró entrenando en un gimnasio, apareciendo con audífonos y sin polera.

“Si todo el mundo piensa que tiene la razón. Entonces, ¿Quién tiene la razón?”, comentó en la publicación, agregando la canción “Hoy quiero confesarme” de Isabel Pantoja.

La única gran alegría que ha tenido Sánchez a nivel futbolístico es la clasificación a la final del Campeonato Canadiense, donde se medirán al Forge FC el próximo 21 de octubre.

En caso de obtener el título, CF Montreal sacará pasajes para la próxima edición de la Concachampions.

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