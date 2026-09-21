Las quejas de Mourinho por el arbitraje provocan la burla del Atlético de Madrid: “Stop”

Los Colchoneros respondieron a la molestia del entrenador del Real Madrid, quien aseguró haber sido perjudicado en la derrota 2-1 de su equipo.

Gran polémica dejó en España la victoria 2-1 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid este domingo, derbi que estuvo marcado por las quejas del Merengue sobre el arbitraje.

Liderados por su entrenador José Mourinho, La Casa Blanca acusó que Kang-in Lee y Cristian “Cuti” Romero debieron ser expulsados por brutales planchazos, aunque el árbitro Miguel Ortiz Arias no lo estimó así.

Ofuscadísimo por esta situación, The Special One salió a la conferencia de prensa posterior con imágenes de las infracciones, lo que fue aprovechado por los Colchoneros que respondieron con una burla.





Atlético de Madrid contesta con burla a quejas de Mourinho

A través de sus redes sociales, el Rojiblanco compartió una imagen de Mourinho con el mensaje: “Stop acoso arbitral ya”.

El posteo tiene más de 13 mil likes en X y centenares de comentarios, donde los hinchas de ambos clubes armaron un intenso debate.

La victoria le permitió al Atlético de Madrid llegar a los 16 puntos en la tabla de posiciones de LaLiga, superando por una unidad al Real Madrid al cabo de las primeras 7 fechas.

El líder indiscutido es el Barcelona, quienes mantienen una campaña perfecta que se demuestra en los 31 goles convertidos en el comienzo del torneo.

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