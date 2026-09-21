Bendito calendario: La seguidilla de partidos que podrían beneficiar a Darío Osorio en el Crystal Palace

Pese a no sumar minutos en los últimos dos encuentros, el chileno tendrá más de alguna oportunidad en la copada agenda que se le viene a Las Águilas.

Un arranque no tan soñado es el que ha tenido Darío Osorio en el Crystal Palace. Tras arribar en el cierre del libro de pases, el chileno ha disputado solamente dos partidos en su nuevo club.

De hecho, el oriundo de Hijuelas no sumó minutos en los recientes duelos por la Europa League y Premier League, a lo que se suma que no fue citado en un encuentro frente al Ipswich Town de Marcelino Núñez.

Pese a que puede generar inquietud debido a que era figura en el Midtjylland, el apretado calendario de Las Águilas le permitirá al zurdo tener más de alguna oportunidad.





Los duros partidos que se le vienen al Crystal Palace de Darío Osorio

Tras el receso por la fecha FIFA, el club de Osorio tendrá cinco semanas consecutivas jugando cada tres o cuatro días.

El primer desafío será frente al Nottingham Forest en condición de local por la Premier League, pasando posteriormente por choques de Europa League y EFL Cup.

En concreto, el delantero nacional podría llegar a disputar hasta siete compromisos solamente en octubre, lo que asoma como una buena chance para mostrarse.

Todos estos cotejos serán determinantes para el Crystal Palace, quienes deben remontar tras un duro inicio en la liga local al cosechar solamente un triunfo en cinco partidos.

La última palabra la tendrá Pierre Sage, entrenador del club que llenó de elogios al joven de 22 años al momento del traspaso.

El calendario del Crystal Palace de Darío Osorio

Crystal Palace vs Nottingham Forest (Premier League): Domingo 11 de octubre a las 10:00 horas.

Olympique de Lyon vs Crystal Palace (Europa League): Jueves 15 de octubre a las 13:45 horas

Brighton vs Crystal Palace (Premier League): Domingo 18 de octubre a las 10:00 horas.

Besiktas vs Crystal Palace (Europa League): Jueves 22 de octubre a las 16:00 horas.

Crystal Palace vs Newcastle (Premier League): Domingo 25 de octubre a las 11:00 horas.

Fulham vs Crystal Palace (EFL Cup): Miércoles 28 de octubre a las 16:45 horas.

Tottenham vs Crystal Palace (Premier League): Sábado 31 de octubre a las 14:30 horas.