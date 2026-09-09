Mucho más que en Dinamarca: Destapan el millonario sueldo de Darío Osorio en el Crystal Palace

La llegada del chileno a la Premier League implicó un salto en lo deportivo y en lo económico, llegando casi a triplicar su salario.

Un gran paso en su carrera es el que dio Darío Osorio, dejando atrás su ciclo en el Midtjylland para recalar en el Crystal Palace de Inglaterra.

El chileno ya tuvo sus primeros minutos con Las Águilas y poco a poco se va acomodando a la Premier League, la liga más importante del fútbol europeo.

Este salto no solamente fue relevante para el delantero en lo deportivo, sino que también implicó un importante aumento en lo económico.





Darío Osorio casi triplicó su salario en el Crystal Palace

Según consignó el sitio Capology, La Joya de Hijulas cobrará un sueldo cercano a los 1,35 millones de dólares por temporada.

Esto quiere decir que la remuneración mensual del atacante nacional rondará los US$112 mil, equivalentes a poco más de 104 millones de pesos chilenos cada 30 días.

El monto casi triplica su salario en el Midtjylland, donde cobraba aproximadamente US$500 por año.

Osorio se mantiene lejos en este ámbito de Erick Pulgar, quien es el futbolista chileno mejor pagado de la actividad al recibir US$3,5 millones en el Flamengo.

Cabe recordar que el atacante de La Roja llegó al Crystal Palace a préstamo con obligación de compra, la que se concretará el 2027 y que derivará en un importante monto a Universidad de Chile por el mecanismo de solidaridad.