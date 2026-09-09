Expulsado de la competeción: El duro castigo a futbolista que agredió a juez de línea en Argentina

Raúl Hernán García recibió una fuerte sanción por darle un brutal golpe a un árbitro en la Liga Senior de Argentina, situación que generó impacto en suelo trasandino.

Impactantes imágenes dejó el fútbol argentino amateur estos días, luego de que un jugador del equipo senior de San Miguel agrediera a un árbitro en un partido ante Racing.

El hecho se dio cuando el encuentro en la categoría +35 estaba 3-3, con Raúl Hernán García dándole un brutal golpe en el rostro al juez de línea Pablo Valles.

La furia del atacante se dio porque el colegiado levantó la bandera para cobrar una falta en contra de su escuadra, desatando un verdadero escándalo.





Histórica sanción para futbolista que golpeó a juez de línea

Tras analizar la situación, la Liga Senior del Fútbol Argentino determinó expulsar de por vida al involucrado, dejando totalmente prohibida su participación en cualquier actividad de la organización.

La decisión se tomó posterior a una reunión “convocada con carácter de urgencia” entre la Comisión Directiva y representantes de las instituciones que integran el torneo.

Adicionalmente, se optó por sacar de forma inmediata al club San Miguel de todas las competencias.

La Liga Senior de Argentina junta a diferentes elencos del país trasandino, disputando partidos los días lunes que suelen ser televisados por redes sociales.