¿Pasado pisado? La contundente respuesta de Octavio Rivero sobre si celebraría un gol contra Colo Colo

Tras reaparecer con un tanto en Los Azules, el delantero uruguayo aclaró que dejó totalmente atrás su ciclo en el Cacique.

Octavio Rivero dejó atrás su larga lesión y comienza poco a poco a disfrutar su etapa en Universidad de Chile, reapareciendo con un gol en la victoria 4-2 ante Coquimbo Unido.

Tras estar varios meses ausente por un problema en una de sus rodillas, el uruguayo dio vuelta la página y se ilusiona con ayudar a Los Azules de cara al cierre de la temporada.

En ese escenario, el delantero habló tras su retorno y aprovechó de aclarar que dejó totalmente atrás su paso por Colo Colo.





¿Octavio Rivero celebraría un gol a Colo Colo?

En conversación con el programa Metamos Bulla, el ariete fue consultado sobre si festejaría un gol de cabeza al último minuto frente al Cacique.

Ante esto, el charrúa no titubeó y fue tajante. “Obvio, obvio que lo celebro. Claro que sí”, comentó.

El atacante de 34 años estuvo dos temporadas en Los Albos, marcando un total de 23 goles y logrando cuatro títulos.

Su llegada a la U se produjo a inicios de este 2026, llegando desde Barcelona de Guayaquil junto a otra incorporación de peso como Juan Martín Lucero.