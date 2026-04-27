Sonrisas en la U y en Colo Colo: La increíble similitud de Juan Martín Lucero y Matías Zaldivia en clásicos

El Gato acabó con su mala racha y le dio la victoria a Los Azules ante Universidad Católica, festejando el tanto con el defensor.

Juan Martín Lucero vive un dulce momento en Universidad de Chile. El Gato rompió la sequía y anotó su primer gol con Los Azules nada menos que ante Universidad Católica.

El argentino marcó el único tanto en el triunfo 1-0 sobre Los Cruzados el pasado sábado 25 de abril, acabando con una racha de casi un año sin convertir.

Uno de los que festejó con el trasandino fue Matías Zaldivia, con quien se dio una increíble similitud que llamó la atención de los hinchas.





Los festejos de Lucero y Zaldivia en clásicos

Todo se dio por el festejo del gol de Lucero frente a La Franja, donde el zaguero aparece corriendo algunos metros más atrás para ir a abrazarlo.

La imagen hizo recordar a lo ocurrido en el 2022, con el atacante anotando por Colo Colo en la victoria 3-1 precisamente sobre el Romántico Viajero en Talca.

En dicho encuentro, el defensor celebró junto a su amigo lo que fue su segunda diana contra el archirrival en una temporada en la que el Cacique ganó el torneo.

Ambos formaron una gran amsitad tras coincidir en Los Albos. De hecho, el Gato reconoció que habló con Zaldivia antes de fichar por la U a comienzos de este año.