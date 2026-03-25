La molestia de los hinchas de la U por nueva lesión de Juan Martín Lucero: “No se puede creer”

El Gato fue reemplazado a los 8 minutos del primer tiempo en la derrota ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, situación que desató el enojo de los fanáticos azules.

Muy molestos quedaron los hinchas de Universidad de Chile con la nueva lesión de Juan Martín Lucero, quien fue reemplazado a los 8 minutos del primer tiempo en la derrota 1-0 ante Unión La Calera este martes.

Los Cementeros amargaron el estreno del entrenador Fernando Gago, venciendo a Los Azules por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

Además de la derrota, el cuadro laicó lamentó las nuevas molestias físicas del Gato, quien se retiró entre lágrimas una vez que fue sustituido por el joven Elías Rojas.





Hinchas de la U reaccionan a nueva lesión de Juan Martín Lucero

La situación desató el enojo de los fanáticos del Romántico Viajero, quienes criticaron duramente al delantero argentino que sigue sin afianzarse en su retorno a Chile.

Además del propio jugador, los dardos de la afición apuntaron a la dirigencia por su contratación y al cuerpo técnico de Francisco Meneghini, afirmando que hubo varios lesionados en su periodo como DT.

“No se puede creer”, “disfruten lo comprado” o “tienen que irse a mitad de año”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales, donde también se criticó a Octavio Rivero, otro refuerzo que está lesionado.

Desde su llegada a principios de año, Lucero ha jugado un total de 7 partidos en los que no marcó goles y entregó una asistencia (a Matías Zaldivia en el triunfo ante Colo Colo).

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