Preocupación por salud de Nelson Acosta tras ser internado: Esto es lo que sabe

Cabe recordar que hace una semana, su hija Silvana Acosta acusó no poder acceder a los recursos de su padre por trabas burocráticas y judiciales para costear sus cuidados especiales.

Nelson Acosta, exentrenador de la selección chilena, fue internado de urgencia la noche de este sábado en la clínica Isamédica de Rancagua.

De acuerdo a información preliminar, el otrora adiestrador de La Roja habría sufrido una crisis médica derivada del alzhéimer que padece desde 2017. Sin embargo, su familia no ha emitido una declaración pública.

Radicado desde hace varios años en San Vicente de Tagua-Tagua, el denominado “Pelado” está acompañado en la Región de O’Higgins por su familia.

Cabe recordar que hace una semana, su hija Silvana Acosta acusó no poder acceder a los recursos de su padre por trabas burocráticas y judiciales, lo que le dificulta poder costear sus cuidados especiales.





Nelson Acosta es internado de urgencia en Rancagua

A casi 26 años del bronce obtenido en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, el nacido en Uruguay se ha transformado en uno de los DT más queridos de La Roja y la liga local.

El también exfutbolista comandó a La Roja en el Mundial de Francia 1998, clasificando tras una extraordinaria campaña en las Eliminatorias en la que fue casi imbatible en condición de local.

A lo largo de su carrera, el ex adiestrador de 81 años fue campeón con Unión Española, Cobreloa y Everton de Viña del Mar. Su último club fue Deportes Iquique en el 2015.