Ceremonia de inauguración Mundial 2026: Estos son los artistas que se presentarán en los tres shows de la FIFA

Con sede en México, Estados Unidos y Canadá, la Copa del Mundo 2026 celebrará su inicio con diferentes eventos. Revisa a continuación todos los detalles.

A casi un mes de que comience oficialmente el Mundial 2026, la FIFA anunció en sus redes sociales los artistas que se robarán la escena en las tres ceremonias de inauguración que se realizarán este año, una en cada sede asignada.

Partiendo en México, el próximo 11 de junio desde el Estadio Azteca, cantantes de talla mundial se reunirán para dar vida a la esperada cita planetaria.

Por su parte, los otros dos dueños de casa de esta primera Copa del Mundo con 48 selecciones, Estados Unidos y Canadá, también esperan sorprender con talentos propios y grandes voces de diferentes rincones del mundo, incluyendo una voz con orígenes chilenos.





A continuación, te detallamos los nombres ya confirmados por la FIFA para participar del show de apertura del Mundial 2026.

Inauguración Mundial 2026 en México

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽 The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

The world’s game reaches its biggest stage in the USA 🇺🇸 The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

Inauguración Mundial 2026 en Canadá

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince