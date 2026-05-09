Colo Colo vs Deportes Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

El Cacique recibe a Deportes Concepción para consolidar su liderato en el Grupo A. Revisa el horario y la plataforma que transmitirá el duelo en vivo.

Colo-Colo recibe este sábado 9 de mayo a Deportes Concepción en un duelo clave por la quinta fecha de la Copa de la Liga 2026.

El partido será fundamental para las aspiraciones de Albos que lideran el Grupo A y se jugará en el Estadio Monumental.

El visitante en cambio llega con dificultades y matemáticamente eliminado de la competencia, sumando solo un punto.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Deportes Concepción?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción no será transmitido por canales de cable tradicionales.

Únicamente se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports incluída en el servicio de streaming de la plataforma HBO Max.

Hora del partido de Colo Colo vs Deportes Concepción

El encuentro entre Colo Colo y Deportes Concepción por la fase de grupos de la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas.

El partido será dirigido por el árbitro Mario Salvo.