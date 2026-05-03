Colo Colo vs Coquimbo Unido: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

Los Albos y Piratas se enfrentarán en un encuentro válido por la 9.ª fecha de la Liga de Primera.

Colo Colo recibirá este domingo a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en un partido válido por la fecha 9° de la Liga de Primera.

Un encuentro que se encontraba pendiente, tras ser reagendado, y al que Los Albos llegan con la oportunidad de consagrarse como líder exclusivo del campeonato nacional y sacar ventaja a su rival directo, Deportes Limache.

Por otra parte, el cuadro Pirata llega golpeado tras caer por 3-0 ante el Tolima en Copa Libertadores y con la necesidad de ganar si quiere ingresar a los puestos de avanzada en el certamen nacional.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Coquimbo Unido?

El partido de Colo Colo vs Coquimbo Unido se podrá seguir en vivo por el canal TNT Sports Premium.

También se puede ver de manera online a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre Colo Colo vs Coquimbo Unido por Liga de Primera

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido está programado a partir de las 17:30 horas de este domingo 3 de mayo.

El árbitro desginado para el cotejo es Héctor Jona, mientras que el encargado del VAR es Fernando Vejar.